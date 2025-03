CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 22ennne ad Aci Trezza per spaccio di droga in piazza delle Scuole. Una pattuglia si è accorta dell’atteggiamento guardingo del conducente di uno scooter Honda Sh e ha deciso di fermarlo: durante il controllo i militari hanno riconosciuto il tipico odore resinoso della marijuana che proveniva dallo scooter, quindi hanno deciso di eseguire una perquisizione, trovando nel vano sottosella un borsello con 27 dosi di marijuana già singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, oltre a 390 euro.