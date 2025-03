ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato un 29enne pregiudicato per spaccio di droga nel suo garage. I militari si sono appostati e hanno fatto irruzione spalancando la porta della rimessa proprio mentre consegnava 4 grammi di marijuana al cliente in cambio di 25 euro. In casa i cani hanno puntato la camera da letto: nel comodino, infatti, erano nascosti altri 2,5 grammi di marijuana.