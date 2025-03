CALTANISSETTA – Arresti domiciliari per un ventenne nisseno accusato di violenza sessuale su una minorenne sua parente. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio e gli abusi si sarebbero consumati a casa della ragazzina. Le indagini sono scattate qualche giorno dopo su segnalazione dei medici del pronto soccorso di un ospedale di provincia, in quanto la giovane era andata per una visita. Per il ventenne è scattato anche il braccialetto elettronico.