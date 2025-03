Abusi sessuali sulla nipote minorenne: arrestato a Picanello

CATANIA – Un catanese di vent’anni è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale nei confronti di una minorenne in un contesto familiare nel quartiere di Picanello. La polizia qualche giorno fa è intervenuta per una lite: il padre del ragazzo era venuto a conoscenza degli abusi del figlio ai danni di una nipote, la quale aveva confessato di essere stata costretta ad avere rapporti completi sin da quando aveva undici anni e che per convincerla le erano stati promessi pagamenti in denaro.

Dalle indagini è emerso che in un’occasione, nell’ottobre del 2023, dopo averle tirati i capelli l’aveva costretta a consumare un rapporto sessuale in un posto isolato, nonostante la ragazzina avesse esternato il proprio dolore e avesse pianto. Ma le costrizioni sarebbero cominciate nel 2021, quando la nipote aveva solo undici anni e lo stesso indagato era minorenne, durante un viaggio di famiglia in Puglia. Recentemente il ragazzo, una volta scoperto, aveva minacciato i familiari.