“Abbiamo fatto una partita da derby”

“Serviva una partita da derby e i ragazzi l’hanno fatta”. Ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, l’allenatore del Catania Mimmo Toscano mostra la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta al Franco Scoglio contro il Messina.

“Era una partita importante – spiega – per tanti motivi. Perché volevamo dare continuità ai nostri risultati, perché era un derby e perché volevamo scalate posizioni in classifica. Queste sono partite a sé, nelle quali i valori si azzerano. Il Messina è una squadra viva e l’ha dimostrato. I ragazzi hanno saputo soffrire, potevamo essere più cinici e chiuderla prima. Sono sfide che ci servono per arrivare nel modo giusto alle gare che contano”.

“I rientri? Sono importanti. Ho tanti ragazzi – aggiunge Toscano – che possono incidere subentrando a gara in corso. Anche in allenamento si è alzato il livello della competizione. Anastasio? Non è un infortunio muscolare. Ha avvertito una fitta alla schiena, dovrebbe essere una cosa risolvibile”.

L’allenatore del Messina, Simone Banchieri, loda i suoi, nonostante il ko e l’ultimo posto in classifica: “Siamo contenti per la prestazione, ma arrabbiati per il risultato. Meritavamo di più per quel che abbiamo creato. Alleno ragazzi speciali in una piazza che capisce il sacrificio che stiamo facendo. Noi non molliamo”.