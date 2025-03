“Un po’ di sofferenza nel primo tempo, poi abbiamo dominato”. Tocca all’allenatore in seconda rossazzurro Michele Napoli analizzare la squillante vittoria del Catania per 3-0 a Trapani, visto che Domenico Toscano è squalificato.

“All’inizio abbiamo sbagliato qualche aggressione tra le linee – dice nel post gara a Diretta Stadio, su Telecolor – e questo ci è costato diverse ammonizioni. Ma poi non abbiamo concesso più nulla e nel secondo tempo abbiamo legittimato il successo in lungo e in largo”.

Napoli parla di “una squadra più matura e consapevole, che finalmente ha recuperato i giocatori assenti e ritrovato lo spirito di gruppo. Prima eravamo molto corti, adesso abbiamo più opzioni. Ma non è finita: vogliamo crescere ancora, per arrivare preparati al mini campionato che ci aspetta ai playoff. La sconfitta per 5-0 in Coppa Italia? Qualche stimolo in più l’ha dato, ma a trascinarci è stata soprattutto il desiderio di continuare a migliorare dimostrando di essere consapevoli delle nostre possibilità”.