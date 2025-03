Abbandono di rifiuti: a Catania multati 105 incivili

CATANIA – Negli ultimi otto giorni la polizia municipale di Catania ha multato 105 persone per abbandono di rifiuti in strada, con sanzioni di 333 euro ciascuna. Sei le denunce. I controlli sono stati eseguiti in diverse zone della città, come via della Regione, Medaglie d’Oro, Mario Rapisardi, Rasà, S. M. Castaldi, Pacini, Oberdan, piazza Sciuti, piazza Carlo Alberto, via Disangiuliano e piazza Turi Ferro. In corso dei Mille due persone a bordo di un motocarro sono state sorprese mentre abbandonavano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed edile: è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente, mentre il veicolo risultava privo di copertura assicurativa, revisione periodica e dotato di una targa contraffatta, risultata riconducibile a una Fiat Punto.

Un caso analogo si è verificato in via Naumachia, dove un trentenne ha abbandonato degli infissi dal cassone della sua motoape priva di targa, dileguandosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma è stato bloccato da agenti della polizia municipale e sanzionato per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, del certificato di proprietà e assenza di targa, per un totale di 6.500 euro di multa. L’uomo è stato anche denunciato per abbandono di rifiuti. L’amministrazione comunale ribadisce la “propria determinazione nel contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e invita la cittadinanza a rispettare le norme vigenti per garantire il decoro e la pulizia della città e punire i responsabili di questi atti incivili”.