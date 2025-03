A San Cristoforo carne, frutta e dolci non tracciati

CATANIA – Controlli della polizia di Catania in diverse attività commerciali nel quartiere San Cristoforo. Le ispezioni hanno riguardato bar, panifici e rivenditori di ortofrutta e hanno portato al sequestro di 130 chili di prodotti alimentari non tracciati, tra carne, frutta, ortaggi e dolciumi vari, e alla contestazione di multe per oltre 21 mila euro.

In via Plebiscito, in due rivendite di frutta e verdura, una delle quali ambulante, i poliziotti hanno rilevato che le attività erano abusive. Sono state sequestrate 100 chili di arance senza tracciabilità. Uno dei titolari è stato multato. In altre due attività che vendono alimenti preparati, sono stati sequestrati circa 30 chili di prodotti tra carne, frutta e prodotti dolciari non tracciati, facendo scattare multe per circa 3.500 euro.

In alcune delle attività controllate, la polizia municipale ha trovato tavoli, sedie e tendaggi posizionati all’esterno, in parte persino in strada, senza le dovute autorizzazioni. I titolari sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico e, in un caso, per la presenza di insegne, pubblicità e affissioni di vario genere sempre abusive. Le verifiche hanno riguardano anche le società di autonoleggio e i centri scommesse. In alcuni casi, sono state riscontrate alcune violazioni con contestuali multe per quasi 4 mila euro.