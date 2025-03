A Miami niente Sinner, ma c’è un 17enne siciliano

Non ci sarà Jannik Sinner, squalificato per tre mesi, ma al torneo di Miami parteciperà un 17enne siciliano. Il palermitano Federico Cinà ha ricevuto a sorpresa una wild card (ovvero un invito a entrare nel tabellone principale) per il torneo di tennis più importante del mondo dopo i quattro dello Slam, in programma dal 16 al 30 marzo in Florida. Un debutto clamoroso per il ragazzo, che non ha ancora disputato una partita nel circuito Atp, ma è considerato uno dei giovani più promettenti del pianeta.

Federico, attualmente numero 557 del mondo, è figlio dello storico allenatore di Roberta Vinci, Francesco Cinà, e dell’ex giocatrice professionista Susanna Attili. Negli ultimi due anni si è fatto notare progressivamente, fino ad arrivare nel 2023 alle semifinali dell’Open degli Stati Uniti Juniores e agli ottavi del Roland Garros e di Wimbledon. Recentemente ha vinto i suoi primi due trofei del circuito Ift, a Buzau in Romania e a Sharm El Sheikh in Egitto. Risultati che evidentemente hanno convinto gli organizzatori Master 1.000 di Miami a concedergli una wild card.