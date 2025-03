A Librino cocaina per 100 mila euro tra i detersivi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno recuperato quasi mezzo chilo di cocaina in pietra in un appartamento nel quartiere Librino. La proprietaria 54enne è stata segnalata affinché venga valutata la sua posizione e accertare come e perché quella droga si trovasse in casa sua. Ricevuta segnalazione della presenza di droga in quell’appartamento, i militari hanno organizzato una serie di appostamenti, con turni h24, anche per intercettare la proprietaria. Tuttavia, la donna non è mai stata vista entrare o uscire dall’appartamento.

I carabinieri, certi di trovare la droga, hanno deciso di intervenire. Durante il blitz, sul pianerottolo un’anziana ha riferito che l’appartamento appartiene a una signora che parecchi giorni prima era partita e che le aveva affidato le chiavi affinché si occupasse della casa in sua assenza. I militari a quel punto le hanno chiesto di aprire la porta. La perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori: sul balcone adibito a lavanderia tra i detersivi era nascosta una busta contenente due pietre di cocaina per un peso di quasi 500 grammi che, immesse sul mercato, avrebbero fruttato oltre 100 mila euro. Indagini sono ancora in corso per accertare la provenienza della droga e capire chi e in che modo abbia potuto nasconderla nell’appartamento.