A Catania una sera con gli uomini pipistrello

CATANIA – Uomini pipistrello che planano a velocità folle sul Monte Bianco, canoisti che si tuffano in kayak dalle cascate del Polo Nord, bikers che sfrecciano sui burroni delle Dolomiti. Tutta l’adrenalina del Banff centre mountain film festival si è riversata a Catania per la rassegna cinematografica più estrema in circolazione, all’ultima tappa di un tour itinerante che ha toccato addirittura 140 città in tutto il mondo e 40 in Italia.

Al cinema King come l’anno scorso non c’era un posto vuoto, il che vuol dire centinaia di spettatori: la comunità degli appassionati di avventura in montagna si è infatti ritrovata compatta per i 7 film (corti e medi) dell’edizione 2025. Due ore di imprese umane ai limiti dell’impossibile, con storie di climbing sulle pareti verticali del Karakorum e discese di sci e freeride in Giappone, fino alla follia del volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco, tra droni e microcamere che regalano inquadrature sconvolgenti.