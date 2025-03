A Canalicchio serra di cannabis nell’armadio

CATANIA – Aveva organizzato una vera e propria serra per coltivare la marijuana nel soggiorno di casa ma è stato scoperto dalla polizia di Catania. Il protagonista è un 57enne che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La casa trasformata in serra è stata scovata in uno stabile di via Matteo Ricci, nella zona di Canalicchio. Arrivati davanti alla porta dell’appartamento, il cane antidroga Ares ha segnalato la presenza di droga, così gli agenti hanno bussato per effettuare un controllo. Il 57enne ha confermato di avere un po’ di ‘erba’ a casa, a suo dire per uso personale.

I poliziotti hanno però continuato l’ispezione, trovando sul tavolo della cucina una bustina con semi di canapa per la coltivazione e un barattolo di vetro con 50 grammi di marijuana. Inoltre, nel soggiorno c’era una grossa coperta posizionata in modo da nascondere qualcosa sotto un armadio. Non appena aperto l’armadio, gli agenti hanno trovato dieci piantine di marijuana, alte più di un metro, e accessori per la coltivazione della cannabis. Per il 57enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.