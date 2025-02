Weekend instabile, poi arriva la primavera

In Sicilia, secondo gli esperti di 3BMeteo, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi nella giornata di oggi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Seguirà un weekend dinamico e a tratti volubile: nel corso di sabato, in particolare, un nuovo sistema nuvoloso raggiungerà la Campania, apportando qualche breve e debole pioggia pomeridiana; domenica il tempo tornerà a peggiorare tra Sicilia e Calabria per effetto di un nuovo minimo di bassa pressione in isolamento sui mari meridionali. Insomma, sarà un weekend di stampo invernale, anche se non ovunque, quello che si apre domani, ma da lunedì è in arrivo un anticipo di primavera. Infatti, un nuovo miglioramento del tempo è previsto dal 3-4 marzo per alcuni giorni.