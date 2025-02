Viola divieto ‘zona rossa’ e ruba nel supermercato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato per furto aggravato un 28enne pregiudicato beccato a rubare in un supermercato in corso Sicilia. Intorno alle 14, il giovane è entrato nel supermercato e, come un normale cliente, ha cominciato a girovagare tra le corsie. Il suo atteggiamento, però, ha destato sospetti ai vigilantes che hanno iniziato a tenerlo d’occhio attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il loro intuito si è rivelato fondato: infatti il 28enne, adocchiati alcuni generi alimentari di pregio, li ha presi e nascosti sotto il giaccone. A quel punto, gli addetti hanno contattato il 112.

Non appena il 28enne è uscito, quasi correndo, senza pagare, si è ritrovato davanti la gazzella che, ovviamente, lo ha subito fermato. Sotto la sua giacca aveva nascosto 200 euro di merce, che è stata restituita ai proprietari del supermercato. Dai controlli è emerso che il 28enne, a fine gennaio, era stato colpito dal divieto di stazionamento nelle cosiddette ‘zone rosse’ e, perciò, non avrebbe potuto trovarsi nel centro storico della città. Il ragazzo, oltre alla denuncia, è stato immediatamente allontanato da corso Sicilia.