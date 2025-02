Via Plebiscito, market allestito sul marciapiede

CATANIA – Hanno allestito un vero e proprio market per la vendita di prodotti per la casa in strada, occupando completamente un marciapiede di via Plebiscito. A scoprire l’attività del tutto irregolare di 4 commercianti sono stati i poliziotti catanesi che si sono imbattuti nella vendita di rotoloni di carta, cuscini, piatti e bicchieri in plastica e di altri articoli per la casa, posizionati alla meno peggio sul marciapiede. L’iniziativa dei commercianti era stata pubblicizzata persino attraverso i social network con foto e video per richiamare l’attenzione di potenziali clienti. Oltre alle sanzioni previste per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, ai quattro sarà intimata la sospensione dell’attività per cinque giorni.