Via Mentana, la battaglia scambiata col giornalista

Una catena di errori, cominciata in un ufficio comunale e finita in fabbrica, ha provocato alcuni strafalcioni nella toponomastica di Cizzolo, una frazione di Viadana, nel Mantovano, che stanno suscitando l’ilarità del web. La vecchia via Mentana dedicata alla località in cui si combatté la battaglia risorgimentale, per esempio, è diventata “via Mentana (giornalista e conduttore televisivo italiano)”, come si leggeva sulla nuova targa. Un errore evidente, tanto più che la legge vieta di dedicare un luogo a una persona vivente.

Poco distante, via Sette ladroni è stata trasformata con la dicitura “Romanzo. Yakov e i sette ladroni” in una dedica alla rockstar Madonna, autrice del libro nel 2004, quando invece quella strada rievoca da sempre solo una vecchia leggenda popolare del posto. E ancora via Bugno, inteso come stagno lacustre, è diventata la via dell’omonimo campione di ciclismo che di nome fa Gianni.

Quando pochi giorni dopo alcuni cittadini hanno inviato le foto al sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta, il Comune ha fatto coprire gli strafalcioni con una striscia bianca, per far risaltare soltanto i nomi via Mentana, via Sette ladroni e via Bugno. Ma com’e è stato possibile arrivare a tanto? Il Comune aveva sottoposto la revisione a due storici locali, che hanno vagliato le pratiche e controllato le diciture per poi inviarle all’apposito ufficio comunale, che ha girato il tutto alla ditta incaricata di realizzare le targhe.

Una ventina di quelle diciture, però, non sarebbe finita agli storici ma sulla scrivania di un impiegato comunale dell’ufficio, che ha fatto in proprio le ricerche su internet, trovando quelle fantasiose diciture che ha girato alla ditta. “Riconosco le responsabilità del Comune per questo danno fai da te. Non succederà più perché d’ora in poi controllerò io la toponomastica”, è stata la reazione del primo cittadino, che intervenuto in diretta alla trasmissione ‘Un giorno da pecora,’ su Rai Radio 1, ha invitato Mentana a visitare il paese: “Sarà nostro ospite”. Immediata la replica del giornalista, per nulla infastidito dall’inconveniente: “Ci ho riso sopra”.