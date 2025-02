Via la cera dalle strade in 4 giorni

CATANIA – La rimozione della cera da strade e marciapiedi, immediatamente avviata da Gema secondo un piano stabilito con il Comune di Catania, procede celermente e andrà avanti fino alla completa eliminazione per riportare in condizioni di sicurezza le arterie di passaggio rientranti nel giro interno del fercolo di Sant’Agata, tanto che il Comune pensa di poter ripristinare la viabilità nel giro di tre o quattro giorni, si legge su un comunicato dell’azienda.

Come ogni anno, si consiglia di non transitare nelle aree oggetto di pulizia con motorini o mezzi a due ruote, in caso di pedoni bisogna scegliere percorsi alternativi e comunque prestare attenzione per non scivolare. Sarà il Comune, a seguito di grip test che ne certifichino la sicurezza, ad attestare la riapertura al transito. Durante tutta la festa Gema Spa ha garantito la costante pulizia e svuotamento dei cestini, lo spazzamento continuo e il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

I cittadini ricadenti nel Lotto Centro, in particolare nei percorsi del fercolo, hanno prestato attenzione alle indicazioni di esposizione delle frazioni, agevolando così il lavoro degli operatori attivi su diversi fronti.