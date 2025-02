Vanno via senza pagare cena di San Valentino

PALERMO – Sono andati via senza pagare il conto per la cena di San Valentino in un ristorante di Palermo. A raccontare quanto successo ieri sera sono i proprietari del ristorante Kuaizi, in via Emerico Amari, a Palermo, raggirati da due coppie. Il locale ha pubblicato lo scontrino su Facebook. I quattro clienti hanno ordinato le portate del menù fisso, con formula “all you can eat”. Avrebbero preso una bottiglia di vino bianco e acqua minerale, per un totale di 144,50 euro. “Vi aspettiamo al ristorante per pagare il conto di 4 persone (2 ragazzi e 2 ragazze) con una bottiglia di acqua e un charme bianco – scrive nella sua pagina il ristorante -. Per il rispetto nei vostri confronti non pubblico le immagini registrate dalle telecamere, ma spero che voi nel rispetto di tutti i lavoratori, ritorniate presto a pagare”.