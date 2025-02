PALERMO – Colpo con spaccata nel punto Enel in corso Tukory a Palermo. Nel corso della notte i ladri sono riusciti a entrare e hanno portato via materiale e alcuni dispositivi informatici. Le indagini su questo ennesimo assalto sono condotte dai carabinieri; proprio ieri la notizia del colpo alle Poste palermitane di via Empedocle Restivo.