“Squadra impaurita dopo il pari”

“Sapevamo quanto fosse importante questa partita, dovevamo vincerla. E’ un punto che non ci soddisfa”. A commentare a Diretta Stadio su Telecolor l’ennesimo passo falso dei rossazzurri contro la Casertana è Michele Napoli (foto Catania Fc Facebook), il vice allenatore che oggi pomeriggio si è seduto in panchina al posto dello squalificato Toscano: “Nel primo tempo non era facile trovare gli spazi, dopo il vantaggio su rigore dovevamo essere più bravi e gestirla meglio. Poi, dopo il pareggio, abbiamo perso lucidità”.



Sul secondo tempo opaco, Napoli parla di squadra impaurita: “La squadra ha iniziato a pensare che sarebbe stata un’altra giornata senza vittoria e non è riuscita a raddrizzare la partita. A questo si aggiunge, ma non vuole essere una giustificazione, che non avevamo giocatori in panchina in grado di dare qualcosa in più nel ritmo e che potessero reindirizzare la gara. E’ un peccato, perché in settimana abbiamo visto i giocatori in forma, sia sotto l’aspetto fisico, sia sotto quello mentale, anche nella rifinitura”.

Sul cambio di Jimenez ha poi aggiunto: “Oggi non era brillante, ha perso tanti palloni. Da qui è nata la decisione della sostituzione. Anastasio? Ieri nella rifinitura ha avvertito un affaticamento sull’adduttore e oggi non abbiamo voluto rischiare. Domani gli esami strumentali ci diranno qualcosa di più”.