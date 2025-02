Ubriaco guida in via Etnea e non vede i carabinieri

CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 34enne catanese per guida in stato di ebbrezza. Alcune segnalazioni alla centrale operativa, indicavano la presenza di un uomo alla guida di una Smart che, in modo estremamente pericoloso, percorreva la via Umberto in direzione via Etnea. Una pattuglia è immediatamente intervenuta, intercettando subito il veicolo in via Etnea.

Nonostante l’attivazione dei dispositivi di emergenza, con sirene e lampeggianti accesi, il conducente dell’utilitaria non si è proprio reso conto di essere lui il destinatario dell’alt imposto dai militari, continuando a procedere lungo la strada senza fuggire, ma neanche accennare a fermarsi. Quindi i carabinieri hanno sorpassato la Smart e bloccato la marcia, impedendo così al conducente di proseguire nella sua guida sconsiderata. Subito i militari hanno riscontrato chiari segni di alterazione e, in effetti, il 34enne emanava un forte odore di alcool e rispondeva alle domande con frasi sconnesse, biascicando le parole.

Condotto in caserma è stato sottoposto ad accertamenti con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l, un valore ben oltre il limite consentito dalla legge. Ulteriori controlli hanno permesso di appurare che l’uomo era recidivo per la stessa violazione. Per tali motivi, oltre alla denuncia, sono stati disposti il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca e il ritiro immediato della patente di guida.