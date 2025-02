Ubriaco e violento: calci ai poliziotti catanesi

La polizia di Catania ha arrestato un 35enne di Mazzarino trovato ubriaco alla guida della sua auto. Stava cercando di accedere al porto attraverso i varchi riservati di via Dusmet ed è stato bloccato dal personale di vigilanza. Non appena gli si sono avvicinati per chiedere di esibire i documenti, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore di alcol e hanno constatato la difficoltà ad articolare le parole. Il giovane ha rivolto offese e minacce ai poliziotti, che hanno chiesto l’intervento dei colleghi della polizia stradale.

Il 35enne però si è strenuamente rifiutato di eseguire l’alcoltest. I poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in questura, ma il 35enne all’improvviso ha iniziato a urlare e a minacciarli di morte, fino ad aggredirli con calci, sferrati con violenza all’altezza dell’addome. Anche una volta all’interno della volante ha continuato a inveire, colpendo il finestrino e scalciando contro i sedili dell’auto, provocando svariati danni alla macchina. A quel punto è stato arrestato.