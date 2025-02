“Tuccio Musumeci come Totò e Peppino”

CATANIA – “E’ bellissimo. La Candelora d’oro, diciamo, è l’oscar catanese. Devo ringraziare il sindaco che a pensato a me. Questo premio dev’essere dedicato ai catanesi. Sono stati loro a farmi arrivare fin qui, a farmi avere questo successo e io ho portato la catanesità in tutto il mondo”. L’attore Tuccio Musumeci ha ricevuto ieri sera nel municipio etneo dal sindaco Enrico Trantino la Candelora d’oro, riconoscimento arrivato alla sua 28esima edizione, che viene consegnato nell’ambito dei festeggiamenti agatini a personalità che si sono distinte per l’alto livello dell’impegno civile, religioso e culturale a favore di Catania.

“Iconica maschera del teatro siciliano, il novantenne Tuccio Musumeci – questo un passo della motivazione – ha saputo incarnare meglio e più di tutti la catanesità come peculiare caratteristica antropologica dell’ironia e del senso fatalistico del vivere. Talento comico innato, al pari di altri grandi artisti come Totò o Peppino De Filippo, ha saputo rallegrare, e continua ancora a farlo, il pubblico, sempre numerosissimo, che lo ha seguito nel segno di una mai ripudiata sicilianità”.

“Credo che se ci sia stata una decisione che abbia messo tutti d’accordo – ha detto Trantino – sia stata questa di insignire Tuccio Musumeci della Candelora d’oro. Tuccio Musumeci non è il simbolo di Catania, lui è Catania. Appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione. Ecco perché ho pensato fosse opportuno di manifestargli questa gratitudine e questo sego tangibile di riconoscenza a compimento dei novant’anni perchè non mi va che si ricordino le nostre icone solo quando è troppo tardi e non possono più godere di questo momento di nostro apprezzamento”.