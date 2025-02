Trump spaventa anche Schifani

PALERMO – “La politica di Trump sui dazi ci preoccupa, me ne assumo la responsabilità, capisco bene che parlo della politica economica, naturalmente. Sulla politica internazionale non mi compete, potrei dire tanto, ma mi taccio”. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha speso qualche parola sul presidente statunitense a margine della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti che si è svolta allo Steri di Palermo.

“Sulla politica economica – prosegue – siamo preoccupati, come credo siano preoccupati tutti coloro i quali hanno a cuore l’andamento dell’economia italiana. I dazi non hanno mai risolto, le politiche protezionistiche non hanno mai risolto le tematiche economiche di un Paese, anche perché determinano controreazioni, dazi contro dazi. Ho letto oggi sulla stampa che le quotazioni delle azioni di Trump e anche di Musk crollano e questa è una prima conseguenza. Io mi auguro e sono certo che la reazione dell’Europa sarà univoca, ferma e dimostri una volta tanto di essere un’Europa anche dei popoli, non soltanto della moneta”.