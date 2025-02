Truffatore anche dopo l’arresto

CATANIA – Aveva messo a segno numerose truffe in diversi comuni del Nord Italia e per questo era stato condannato a più di 5 anni di reclusione, il 40enne di Milano che è stato arrestato dai carabinieri etnei. Una pattuglia che stava percorrendo le vie di Randazzo lo ha notato mentre vagava con atteggiamento sospetto e lo ha seguito fino a Maletto, dove è entrato in un b&b. Sul suo conto è emersa una nota di ricerca del 14 novembre 2024, in seguito all’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di La Spezia.

A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione, sorprendendolo mentre stava disfacendo i bagagli. Stupito per essere stato scovato in quel paese così piccolo e lontano dalla Liguria, il truffatore seriale ha tentato di sottrarsi all’arresto raccontando di aver mal di stomaco perché poco prima aveva ingerito del detersivo con l’intento di farla finita a causa di una delusione sentimentale. E’ stato così portato nell’ospedale di Bronte, dove però i medici hanno escluso che si fosse avvelenato, attestando invece, che era in buono stato di salute. Il 40enne è stato pertanto arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.