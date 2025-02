Truffa del finto carabiniere sventata dai vicini di casa

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno scoperto una truffa subita da un’anziana e hanno arrestato un 19enne di Catania pregiudicato. L’86enne, vedova, è stata contattata telefonicamente, con il metodo del falso carabiniere, da un interlocutore che è riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro, con una modalità ormai nota, inscenando un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l’arresto del parente.

Spaventata e preoccupata, la signora ha aperto la porta al giovane, facendolo entrare in casa per consegnargli tutto ciò che aveva, ovvero 1.000 euro. Ma la presenza del 19enne non è sfuggita ai vicini di casa che, insospettiti, hanno subito avvisato il figlio della loro vicina, il quale a sua volta ha immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri. Arrivati in brevissimo tempo, i militari hanno sorpreso il truffatore ancora in casa, con in tasca i 1.000 euro, e intento a convincere l’anziana a consegnargli anche i gioielli. Il ragazzo, che peraltro era già sottoposto all’obbligo di dimora a Catania per reati di droga, e quindi non poteva trovarsi a Randazzo, è stato posto agli arresti domiciliari.