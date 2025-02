“Troppi torti arbitrali, siamo stufi”

“Sono qui per esternare tutta la mia rabbia per l’ennesima decisione arbitrale contro, siamo stufi”. E’ furioso il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, intervenuto ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor nel post partita contro l’Altamura.

“Abbiamo pareggiato una gara che dovevamo e potevamo vincere. E l’arbitro ci ha messo del suo con un rigore netto negato e l’espulsione di Stoppa. Siamo senza parole. Frustrazione e delusione sono al limite, vogliamo essere tutelati e rispettati. C’è una totale mancanza di rispetto nei confronti del nostro club. Torti continui che ci hanno privato di tantissimi punti, ne abbiamo persi almeno dieci. Oggi la nostra classifica sarebbe diversa. Il presidente non è contento, io sono arrabbiatissimo, stiamo perdendo la pazienza”.



Sul capitolo infortuni ha aggiunto: “E’ ovvio che c’è delusione per non avere la rosa completa a disposizione. Parliamo di corresponsabilità, non c’è un solo colpevole e non puntiamo il dito. Però se qualcuno deve prendersi delle responsabilità è giusto che se le prenda. Ci sono problematiche interne ed esterne alle quali dobbiamo far fronte per trovare una soluzione”.

Anche il tecnico Toscano non riesce a nascondere l’amarezza sia per il pareggio maturato ad Altamura, sia per le ingiustizie in campo: “Parlare della partita oggi è difficile, siamo arrabbiati per le decisioni arbitrali. Dispiace per i tifosi che sono venuti a seguirci, per il club che investe, per la squadra che ce la mette tutta. Il rigore su Stoppa è netto e l’espulsione è inesistente, il danno e dopo la beffa. C’è un pestone clamoroso e a seguire la sceneggiata del giocatore dell’Altamura. E’ la prima volta in carriera che sono così amareggiato. Sono sempre stato in silenzio, anche nel caso della mia espulsione a Monopoli, ma adesso basta. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anche in dieci hanno cercato di vincerla. Tanta amarezza, questa volta non per nostri demeriti”.



“Infortuni? Fanno arrabbiare più le scelte dell’arbitro che compromettono classifica e campionato – continua Toscano -. Inglese ha un’infiammazione al tendine e non abbiamo voluto rischiare, lo stesso per Allegretto. Di Tacchio aveva preso una botta al costato nella partita contro la Casertana e non stava bene. Guglielmotti ha accusato un problema muscolare. Col Foggia sarà difficile fare la squadra, ma riusciremo a tirare fuori il massimo da chi avremo a disposizione”.