CATANIA – L’assenza di adeguati parapetti per la prevenzione delle cadute dall’alto è stata accertata durante un controllo in un cantiere di una palazzina in ristrutturazione nel quartiere di San Leone dai carabinieri, che hanno denunciato il rappresentante legale dell’impresa per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Contestualmente i militari hanno sospeso l’attività imprenditoriale per le gravi inadempienze riscontrate e irrogato alcune sanzioni.