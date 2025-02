Trent’anni per avere un asino

PANTELLERIA (TRAPANI) – E’ stato chiamato Ettore ed è il primo asino pantesco nato sull’isola di Pantelleria dopo trent’anni. E’ venuto alla luce ieri. Per l’ente Parco nazionale il “lieto evento traccia il culmine di un importante percorso di recupero della razza isolana, a rischio di estinzione”. Dopo tre decenni, grazie al progetto di recupero, nel ricovero di Sibà mamma Upupa e papà Solimano hanno visto nascere il loro piccolo puledro nella sua terra di origine. “In futuro – spiega il parco – la presenza degli asini sull’isola sarà incrementata con due nuclei di animali a disposizione della comunità pantesca, interessata a coinvolgerli in iniziative pertinenti: un nucleo per finalità didattica ed escursionismo; l’altro per la riproduzione della razza”.