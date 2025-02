Tragedia a Lampedusa: morti due migranti

LAMPEDUSA – Un migrante è stato trovato morto sulla spiaggia, un altro è deceduto al poliambulatorio, dove era stato trasportato dopo lo sbarco di 44 persone avvenuto all’Isola dei Conigli, a Lampedusa. Il gruppo ha viaggiato su un barchino di 9 metri e la polizia l’ha intercettato in strada. Sono stati gli stessi migranti (bengalesi, egiziani, pakistani e marocchini) a segnalare agli agenti che due loro compagni di viaggio stavano male. Giunti in spiaggia, i poliziotti hanno trovato il cadavere di un uomo, mentre lungo il sentiero c’era un altro migrante in evidente ipotermia, poi spirato al poliambulatorio.

Sono partiti alle 22 di ieri da Abu Kammash, in Libia, pagando 3.500 dollari a testa, i 44 migranti, fra cui una donna, giunti sulla spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa. A riferirlo sono state le persone sentite dalla polizia tra le 42 trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola. Tutti, seppur infreddoliti, stanno bene. La salma dell’uomo trovato morto sulla spiaggia è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di contrada Imbriacola dove, su disposizione della Procura di Agrigento, sarà eseguita l’ispezione cadaverica. L’altro cadavere è, al momento, al poliambulatorio. L’imbarcazione di 9 metri, usata per la traversata, è stata sequestrata.