Schiaffi all’ausiliare Amts: “Togli la multa”

CATANIA – Chiede l’annullamento del verbale elevato nei suoi confronti per non aver pagato il parcheggio sulle strisce blu, ma, al diniego dell’ausiliare del traffico di Catania, prima lo minaccia pesantemente e poi lo colpisce con un violento schiaffo al volto, procurando al dipendente dell’Amts ferite giudicate guaribili in cinque giorni. E’ l’accusa contestata a un catanese di 60 anni che dopo l’aggressione è stato identificato e denunciato dalla polizia per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale.