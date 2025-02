Saranno Palermo (5 agosto, Teatro di Verdura) e Taormina (6 agosto, Teatro antico) le due date siciliane del tour estivo di Francesco Gabbani. L’artista, in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato oggi il calendario di “Dalla tua parte Summer Tour”. I due appuntamenti siciliani sono inseriti nel cartellone del Wave Summer Music. Gabbani torna al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Sul palco dell’Ariston presenta “Viva la vita”, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso e che farà parte del suo atteso sesto album in studio, “Dalla tua parte”, disponibile dal 21 febbraio. Il titolo dell’album non è legato a nessuna canzone presente nel disco, ma, come racconta Gabbani, è stato scelto perché riflette una visione personale: “Una volta che le canzoni vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive. Quando le canzoni entrano a far parte di un album, diventano una fotografia del mio vissuto, un riflesso di quello che sono stato in un determinato periodo della mia vita”.