Svuota tir mentre l’autista dorme: arrestato

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco sono riusciti a sventare un furto e arrestare un 49enne catanese pluripregiudicato. Era piena notte quando la pattuglia, che percorreva la strada statale 121 in direzione Paternò, ha visto in un’area di servizio il 49enne intento a caricare degli scatoloni su un furgone. Insospettiti dal suo comportamento, i militari hanno deciso di sottoporlo a un controllo. Alla vista delle divise, il 49enne ha tentato di fuggire, ma la pattuglia si è lanciata all’inseguimento, bloccandolo dopo pochi metri.

Nel furgone sono stati trovati 41 pacchi pieni di materiale elettrico, per un valore superiore ai 10.000 euro. Chiarito che erano stati appena rubati, restava da individuare il camion che poteva aver subito il furto. Tra i mezzi parcheggiati i militari hanno individuato un tir con il portellone del semirimorchio forzato. All’interno, l’autista dormiva ignaro di quanto accaduto e solo quando i carabinieri lo hanno svegliato per restituirgli la merce rubata ha realizzato il colpo sventato. Per il 49enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.