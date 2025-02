Sullo yacht con 35.000 euro non dichiarati

PALERMO – La guardia di finanza, nel corso di un controllo in uno yacht battente bandiera di Palau, ha trovato 35 mila euro non dichiarati nella cassaforte dell’imbarcazione, la cui proprietà risulta riconducibile a una società armatrice straniera alle Seychelles, ai cui comandi c’era un comandante russo. Il controllo è stato eseguito dall’equipaggio della stazione navale di Palermo. La normativa doganale prevede l’obbligo di dichiarare il denaro contante detenuto in misura eccedente la soglia di 10 mila euro. Le fiamme gialle hanno proceduto alla contestazione dell’omessa dichiarazione. Il diportista si è avvalso della procedura di oblazione e ha optato per il pagamento della somma pari al 30% del denaro detenuto oltre la soglia consentita dalla legge.