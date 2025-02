Stupro alla Villa Bellini: c’è la terza condanna

CATANIA – Sette anni e 4 mesi per la violenza sessuale di gruppo consumata alla Villa Bellini il 30 gennaio dello scorso anno. È la pena inflitta dal tribunale per i minorenni, al secondo stupratore della ragazzina di 13 anni, abusata da due giovani di nazionalità egiziana dentro i bagni del giardino pubblico, mentre altri 5 filmavano e bloccavano l’allora fidanzato di lei 17enne per non farlo reagire.

Il minore, giudicato con rito abbreviato, assistito dai suoi legali, ha ammesso di avere abusato della giovane, ma sulle sue dichiarazioni esplicitate in quella circostanza probabilmente la difesa punterà per impugnare il provvedimento. Per lo stupro della tredicenne è già stato condannato l’altro autore effettivo, un maggiorenne, mentre per gli altri 4 il processo è in corso. Infine il secondo minorenne che avrebbe partecipato, ma non violentato la ragazza, è già stato condannato dal tribunale di competenza.