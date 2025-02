Sparano nella stazione metro, paura a Bruxelles

Sparatoria nella metropolitana di Bruxelles, in zona Anderlecht. Qualcuno avrebbe fatto fuoco nei pressi della fermata Clemenceau, ma non ci sono vittime. Sui media belgi circolano le immagini di un uomo con un kalashnikov e il volto coperto vicino ai tornelli. Sarebbe poi scappato attraverso i tunnel, la polizia lo sta cercando. La stessa persona è stata ripresa mentre corre, sempre con l’arma sotto braccio, in una delle strade della città. Le linee 2 e 6 della metropolitana, e diverse linee di tram, sono rimaste bloccate.