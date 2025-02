Spara in una scuola per migranti: 10 morti

Shock in Svezia. Attacco a un centro di formazione per adulti frequentato anche da migranti a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Ci sarebbero almeno 10 morti e 15 feriti. L’aggressore avrebbe agito da solo e poi si è sparato. La polizia esclude il terrorismo. Il centro funge da scuola per stranieri con corsi di lingue. A settembre un adolescente era stato ucciso in una sparatoria simile in un’altra scuola a sud della capitale.

Il premier svedese Kristersson su X parla di un ‘terribile atto di violenza’ e di ‘un giorno molto doloroso per tutto il Paese’, mentre chiede alla popolazione di dare alla polizia ‘la tranquillità di cui ha bisogno per indagare su quanto accaduto e su come questi crimini orribili siano potuti accadere’.