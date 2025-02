Spaccio e furti, 13 misure cautelari a Gela

GELA (CALTANISSETTA) – Operazione ‘H24′ della polizia di Gela, eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di 13 indagati (nove in carcere, tre agli arresti domiciliari e una misura non custodiale). Il provvedimento emesso dal gip, su richiesta della Procura, ipotizza, a vario titolo, i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furti e ricettazione. Gli arresti sono stati eseguiti da agenti del commissariato con l’ausilio della squadra mobile della questura di Caltanissetta, del reparto Prevenzione crimine di Palermo e di unità cinofile della polizia.

Le indagini hanno scoperto a Gela un’attività di traffico e spaccio di cocaina, hashish e marijuana, tra giugno 2022 e gennaio 2023, oltre alla disponibilità di armi. Documentate 772 cessioni di cocaina. Lo spaccio delle dosi di cocaina, in alcuni casi, avveniva sotto casa del pusher, in altri casi, invece, con la consegna della droga a domicilio, anche a professionisti gelesi, disposti a pagare fino a 500 euro per le dosi di cocaina.

Accertati anche diversi furti in abitazione con ricettazione: rubato un Fiat Ducato di proprietà del Comune di Gela e 3.600 euro di detersivi nel deposito di un commerciante. In quest’ultimo caso, la refurtiva è stata successivamente acquistata e venduta al dettaglio da un altro commerciante, indagato, nel suo negozio di Gela, consapevole che si trattava di merce rubata. E’ venuto alla luce anche un furto in casa della fidanzata di uno degli indagati, fatto realizzare da tre complici, approfittando dell’assenza dei genitori, dando indicazioni di dove si trovassero i gioielli e gli altri beni di valore da rubare.