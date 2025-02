Spaccata in gioielleria: inseguiti per un’ora e presi

COMISO (RAGUSA) – Furto con spaccata ai danni della gioielleria Leonardo Meli a Comiso. I ladri hanno utilizzata una Y 10 per sfondare la vetrina laterale del negozio. Il vetro blindato ha retto all’urto, ma la vetrata è stata scardinata ed è caduta a terra per intero. In pochi istanti i ladri hanno razziato la gioielleria (pare soprattutto orologi) e sono fuggiti. Una vicina, sveglia già all’alba, ha visto tutto e ha telefonato alla polizia: l’auto è stata così individuata ed è iniziato un lungo inseguimento che si è concluso circa un’ora dopo a Pozzallo, dove la macchina con a bordo i due ladri è finita contro un muro.

Entrambi sono stati catturati, ma uno dei due è stato portato in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente. La refurtiva è stata recuperata, non si sa ancora se in maniera parziale. I danni sono ingenti. “Ringraziamo le forze dell’ordine – hanno detto i titolari della gioielleria, Leonardo Meli e Consuelo Occhipinti -, che sono state efficientissime. Ringrazio anche chi ha avvertito la polizia e ha indicato il tipo di macchina utilizzata, facendo guadagnare minuti preziosi”.