Ladro sorpreso in casa dal proprietario: sputi e minacce ai poliziotti

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 31enne straniero per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per vilipendio alla nazione. Gli agenti sono intervenuti in viale Ruggero di Lauria dopo la segnalazione del proprietario di un appartamento che lo aveva visto intrufolarsi in casa e rovistare nella camera da letto. All’arrivo della polizia, il ladro è fuggito in direzione di piazza Europa, inseguito dagli agenti che lo hanno bloccato in piazza Leonardo Sciascia.

Il 31enne si è mostrato da subito poco collaborativo, dimenandosi per tentare di scappare e ha urlato frasi minacciose contro gli agenti, verso i quali ha anche indirizzato sputi. Le urla dello straniero, mentre inveiva contro la polizia, hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti. Il 31enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.