Si finge armato e ruba 540 euro da centro scommesse

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un pregiudicato 58enne per rapina aggravata. Il malvivente, con cappuccio calzato e scaldacollo sollevato fino al naso, è entrato in un centro scommesse del paese e, tenendo la mano in tasca come se stesse impugnando un’arma, ha intimato alla commessa di aprire la cassaforte. L’impiegata, terrorizzata, ha però risposto di non avere le chiavi, quindi il rapinatore si è diretto verso la cassa e ha afferrato i 540 euro che conteneva, dandosi poi alla fuga.

I militari, ricevuto l’allarme, hanno raggiunto subito il centro scommesse e hanno raccolto la testimonianza della commessa, compresa una dettagliata descrizione del rapinatore. Avviate le ricerche, i carabinieri hanno scorto un uomo che faceva l’autostop e che corrispondeva alla descrizione fornita dall’impiegata. Il 58enne, alla vista dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato. Nonostante continuasse a negare ogni coinvolgimento nella rapina appena commessa, i carabinieri, durante la perquisizione, hanno trovato nelle sue tasche i 540 euro rubati dalla cassa. Il rapinatore è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.