Senza gas da settimane, nasce un comitato

CATANIA – Dopo l’esplosione avvenuta nelle scorse settimane a Catania e la conseguente interruzione della fornitura di gas, le associazioni Consaambiente, Codacons, AssoURT, Confeuropa Consumatori e Lega Difesa del Cittadino (Ldc) hanno dato vita al comitato “Ripristino Gas”, presieduto da Giampaolo Adonia. Il comitato è stato costituito per rappresentare i cittadini dei quartieri Trappeto Nord, Trappeto Sud e San Nullo, le zone maggiormente colpite dalla sospensione della fornitura di gas, dove famiglie e attività commerciali stanno affrontando gravi disagi quotidiani.

L’obiettivo principale del comitato è ottenere il risarcimento per tutti gli utenti che hanno subito danni e sollecitare la creazione di una task force per accelerare il ripristino del servizio. La prolungata assenza di gas ha causato gravi problemi economici e logistici, rendendo difficoltoso il normale svolgimento della vita quotidiana. Inoltre, il comitato chiede il blocco immediato delle fatture per il periodo di interruzione, ritenendo inaccettabile che gli utenti debbano pagare per un servizio non erogato.

“Non possiamo accettare che interi quartieri siano lasciati senza gas per settimane, senza risposte certe e senza alcun sostegno concreto – dichiara Giampaolo Adonia -. Chiediamo interventi urgenti per ripristinare la fornitura e giusti risarcimenti per i cittadini colpiti da questa grave situazione”. Il comitato invita tutti gli utenti delle zone interessate a segnalare i disagi e a partecipare alle iniziative di tutela che verranno promosse nelle prossime settimane. È possibile inviare segnalazioni tramite email all’indirizzo [email protected] o via WhatsApp al numero 3715201706.