“Se lavori da squadra fai risultato”

“La mia espulsione? Non ne ho ancora capito il motivo”. Mimmo Toscano commenta così a Diretta Stadio su Telecolor la decisione dell’arbitro a pochi minuti dalla fine e aggiunge: “Ero arrabbiato per il fallo su Jimenez, ma non sono stato offensivo. Il giallo poteva bastare”.

Poi l’attenzione dell’allenatore rossazzurro passa alla grande prestazione della squadra: “I ragazzi se la sono meritata, lavorano tutta la settimana, danno l’anima. E’ un percorso di crescita, forse devi passare da certi momenti bui per capire dove migliorare. Questa partita ti deve lasciare il senso di appartenenza, la necessità di stare uniti. Se lavori da squadra, se sei tenace, ti rendi conto che se vuoi un risultato lo ottieni”.



Passando all’analisi della partita aggiunge: “Dopo il controllo del primo tempo abbiamo sofferto 20 minuti, senza correre grandi pericoli. E ci sta, quando giochi con la prima in classifica. Il cambio di Corallo è stato decisivo, abbiamo cominciato a pressare, 25 minuti di spessore che ci hanno fatto vincere la partita. La squadra con grande cuore ha dimostrato di non volersi accontentare del pareggio”.

Sulla prestazione di Ierardi, finora poco utilizzato, ha detto: “E’ un giocatore che deve capire cosa serve alla squadra, deve mettere le sue qualità al servizio del gruppo. Il suo gol è importante. Stava tirando il calcio d’angolo De Rose, ho preferito Anastasio e il cambio per fortuna ha fruttato il gol”.

Complimenti anche per il giovane Corallo: “Ha qualità, dinamicità, deve continuare a lavorare con umiltà come sta facendo, può essere prezioso”. Sulle condizioni di De Paoli ha rassicurato: “Solo un affaticamento, aveva i crampi”. Dopo la soddisfazione della vittoria, Toscano guarda già al futuro: “Ho detto ai ragazzi di godersela, ma da martedì li voglio avvelenati”.