Scontro tra due mezzi nel Catanese

LICODIA EUBEA (CATANIA) – Incidente stradale sulla strada statale 514 di Chiaramonte, al chilometro 27,400, in territorio di Licodia Eubea, provincia di Catania. Due i mezzi coinvolti nello scontro, le cui cause sono in fase di accertamento. Necessaria la chiusura temporanea del tratto interessato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per gestire la situazione e avviare le operazioni di ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.