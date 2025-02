CATANIA – Un uomo di 58 anni è morto stamattina all’alba nello scontro frontale tra due macchine alla zona industriale di Catania, in via Aiello. Guidava una Smart che è finita in una scarpata. Nell’altra auto c’erano due persone che sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale San Marco. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6.