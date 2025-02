VILLAFRANCA TIRRENA (MESSINA) – E’ stato ritrovato privo di vita Antonio Milazzo, il 53enne di cui si erano perse le tracce da due giorni. Dopo le ricerche da parte dei carabinieri nella zona collinare tra Villafranca e Messina il suo corpo è stato ritrovato in zona Ferraro, dove è precipitato per oltre 150 metri in una scarpata con la sua macchina. Prestava servizio come assistente socio-sanitario e supportava i bambini con disabilità.