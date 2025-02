“Scimmia”: madre insulta giocatrice avversaria

“Ma non ti vergogni? Sei una scimmia”, urla ferocemente una madre a Rimini dagli spalti di una partita di basket femminile under 19 rivolgendosi a una giocatrice di colore. La cestista interrompe il gioco e corre verso le gradinate per affrontare la donna, con momenti di pensione. Il tutto ripreso in un video pubblicato on line dalla stampa locale. Immediate le reazioni: i dirigenti dell’Happy Basket Rimini hanno condannato il gesto allontanando la tifosa e promettendo di denunciare quanto accaduto. Anche la Nuova Virtus Cesena ha preso posizione con una dichiarazione ufficiale, precisando che la tifosa non è tesserata con il club ed esprimendo “ferma condanna nei confronti di comportamenti razzisti e discriminatori, che non possono e non devono avere alcun posto nel nostro ambiente sportivo”.