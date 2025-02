Incidente stradale mortale sulla strada statale 284 Occidentale Etnea, all’altezza di Santa Maria di Licodia. A perdere la vita un motociclista. Sulle cause dell’incidente, nel quale nessun altro veicolo è stato coinvolto, sono in corso accertamenti. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni e la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine.