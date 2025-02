Schiaffo all’assistente scolastico: denunciato un padre a Gravina

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un 42enne per l’aggressione a un assistente Asacom (autonomia e comunicazione) in una scuola primaria di Gravina di Catania. L’operatore socio-pedagogico ieri ha raccontato che il padre di un’alunna lo ha minacciato e poi colpito al volto con uno schiaffo, ritenendolo in qualche modo responsabile del fatto che sua figlia aveva ricevuto una spinta da parte di un altro studente. Nel giro di poche ore, anche attraverso i testimoni, i carabinieri hanno identificato il genitore in questione, al quale è stata notificata l’informazione di garanzia.

“Amareggia – commentano Cisl e Asacom – che tutto ciò sia successo ancora una volta a Catania a una settimana dall’aggressione di un genitore contro due insegnanti di un istituto comprensivo in un quartiere difficile”.