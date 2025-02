Scatenano rissa in piazza, due Daspo

MESSINA – Sono due i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, comunemente noti come Daspo Willy, emessi dal questore di Messina dopo l’episodio di sabato scorso in piazza Lo Sardo, che avrebbe potuto comportare anche gravi conseguenze. Destinatari dei provvedimenti sono due messinesi, resisi protagonisti della violenta lite verificatasi, a più riprese, nel pomeriggio di sabato scorso. Al termine di una iniziale colluttazione, nata per futili motivi e segnalata da alcuni cittadini alle forze dell’ordine, uno dei due è stato colpito alla testa con una pietra raccolta da terra.

Immediato l’intervento delle volanti, che hanno rintracciato sul posto l’uomo ferito, ricostruendo l’accaduto. Il ferito, che ha mostrato resistenza agli agenti è stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Una volta uscito, è riuscito a rintracciare il suo feritore, minacciandolo con un coltello e causando ancora una volta l’intervento degli agenti che, alla fine, hanno denunciato entrambi. Con il provvedimento a entrambi è stato fatto espresso divieto di accedere in piazza Lo Sardo e ai locali prospicienti, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze, per un periodo di due anni.